Появилось видео с места нападения в российской школе
09:07, 18 апреля 2018Мир
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Одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала.
Появилось видео с места нападения в Башкирии
Школьники сняли видео с места нападения в российском Стерлитамаке. Они сообщают, что к школе приехали пожарные.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, во время нападения на школу в Башкирии школьник ещё и поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала. Ещё один раненый - педагог. У неё тяжелые ножевые ранения.
"Сейчас у нас просто горит школа. Все плачут, приехали пожарные, это очень страшно", - комментирует ученица, снимающая место ЧП.
Как сообщал УНИАН, в Башкирии ученик напал на школу в городе Стерлитамак. Он был вооружен ножом, кроме того, поджег класс.
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