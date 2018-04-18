Появилось видео с места нападения в российской школе

Одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала.

Школьники сняли видео с места нападения в российском Стерлитамаке. Они сообщают, что к школе приехали пожарные.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, во время нападения на школу в Башкирии школьник ещё и поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала. Ещё один раненый - педагог. У неё тяжелые ножевые ранения.

"Сейчас у нас просто горит школа. Все плачут, приехали пожарные, это очень страшно", - комментирует ученица, снимающая место ЧП.

Как сообщал УНИАН, в Башкирии ученик напал на школу в городе Стерлитамак. Он был вооружен ножом, кроме того, поджег класс.