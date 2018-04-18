Сверхсекретный визит: глава ЦРУ лично вел переговоры с Ким Чен Ыном - The Washington Post

Необычная встреча одного из наиболее доверенных эмиссаров Трампа и северокорейского диктатора является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном о денуклеаризации.

Директор ЦРУ Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею для встречи с лидером этой страны Ким Чен Ыном в качестве посланника президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники, которые напрямую знают о поездке, сообщает The Washington Post.

Читайте такжеКим Чен Ын назвал условия ядерного разоружения КНДР – СМИ

Необычная встреча одного из наиболее доверенных эмиссаров Трампа и северокорейского диктатора является частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном о денуклеаризации, сообщили источники на условиях анонимности, передает "Украинская правда".

"Я испытываю оптимизм, что правительство Соединенных Штатов может установить условия для этого надлежащим образом, чтобы президент и северокорейский лидер могли провести этот разговор, который поставит нас на путь достижения дипломатического результата, в котором Америка так отчаянно - Америка и мир так отчаянно нуждаются", - заявил Помпео в Комитете по международным отношениям Сената на прошлой неделе во время слушаний по утверждению его на должность госсекретаря США.

Ранее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Трамп сообщил, что США и Северная Корея ведут прямые переговорына "очень высоком уровне" об организации его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, для проведения встречи рассматриваются пять разных мест, а состоится она в конце мая или начале июня.