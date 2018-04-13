Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения КНДР – СМИ

Взамен Ким Чен Ын требует сохранения политической системы и компенсаций со стороны США.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранения политической системы КНДР.

Об этом он сказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в конце марта, сообщили источники издания Tokyo Shimbun, пишет РБК.

По информации газеты, Ким Чен Ын в частности отметил, что "если США отреагируют честным образом, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США".

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В качестве условий для осуществления этого процесса лидер КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны. Ким Чен Ын также заявил на встрече с Си Цзиньпином, что Пхеньяну не нужно ядерное оружием, если Вашингтон прекратит свою враждебную политику по отношению к нему.

Напомним, Ким Чен Ын с 25 по 28 марта впервые с момента своего прихода к власти покинул пределы страны и посетил Пекин (Китай).