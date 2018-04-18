Госдеп: США активно рассматривают вопрос дополнительных санкций против России

Представитель Госдепа напомнила, что 6 апреля США ввели новые санкции против российских олигархов, в том числе против нескольких российских компаний.

Новые санкции против России сейчас находятся на рассмотрении в администрации США. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Нойерт.

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"Дополнительные санкции в отношении России, в отношении российских компаний, рассматриваются. Это часто происходит. Вы все знаете это очень хорошо, потому что мы говорим об этих вещах практически непрерывно", - ответила Нойерт на вопрос о санкциях, о которых в воскресенье говорила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Представитель Госдепа напомнила, что 6 апреля США ввели новые санкции против российских олигархов, в том числе против нескольких российских компаний, причастных к поставкам вооружения и материалов в Сирию, в частности, компонентов для противоракетных систем С-400.

"Соединенные Штаты были вовлечены, мы активно рассматриваем это. Санкции не убраны со стола. Я хочу четко прояснить это. Санкции не убраны со стола. У нас просто нет ничего, о чем можно сообщить сейчас", - заявила Нойерт.

Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России.

Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии в понедельник, 16 апреля.