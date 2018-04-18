Американцы поддерживают более жесткие санкции против России – опрос

Примерно половина опрошенных считает, что президент США Дональд Трамп "слишком мало" критиковал Россию за предполагаемые нарушения международного права.

Примерно 7 из 10 американцев поддерживают более жесткие санкции США в отношении России.

Об этом говорят результаты опроса, совместно проведенного газетой The Washington Post и вещателем ABC News, передает DW.com.

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Среди поддерживающих более жесткие меры - 74% сторонников Демократической партии и 68%- Республиканской и иных партий. Опрос проводился с 8 по 11 апреля, сразу после предполагаемого химического нападения в Сирии, но до того, как американские, британские и французские военные нанесли ракетный удар по сирийским объектам.

Примерно половина опрошенных считает, что президент США Дональд Трамп "слишком мало" критиковал Россию за предполагаемые нарушения международного права. 49 процентов опрошенных считают, что Трамп сделал "слишком мало" для критики России, 38 процентов заявили, что Трамп в достаточной степени критиковал руководство РФ, а еще 4 процента думает, что Трамп "слишком сильно" критиковал Россию.

При этом 52% опрошенных считают, что Трампу следует пригласить президента РФ Владимира Путина в Белый дом, чтобы улучшить отношения с Россией. 42% участников опроса считают, что делать этого не нужно, потому что таким образом президент США признает "легитимность" российского лидера.