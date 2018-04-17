Трамп хочет заменить американских военных в Сирии арабскими - СМИ

Белый дом пытается мобилизовать своих союзников в регионе, в частности, речь идет о Египте, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп обратился к ближневосточным союзникам США с призывом отправить в Сирию не только оружие, но и войска.

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Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме, американский президент параллельно пытается выполнить две задачи: вывести из Сирии около 2 тыс. американских военнослужащих, при этом избежав появления «вакуума безопасности», который мог бы позволить террористической группировке «Исламское государство» вернуться на с трудом отбитые у нее позиции.

Кроме того, отмечает издание, американский президент опасается, что в случае ухода США из Сирии контролируемая американскими войсками территория будет захвачена силами сирийской армии или другими группировками, принимающими участие в конфликте. Чтобы этого избежать, Белый дом пытается мобилизовать своих союзников в регионе. Так, в публикации WSJ упоминаются Египет, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

«К Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ обратились за предоставлением финансовой поддержки, а также относительно обеспечения более широкого вклада»,- отметил один из источников, добавив, что в Эр-Рияде и Абу-Даби пока не ответили на эту инициативу. При этом в публикации указывается, что идею президента будет трудно осуществить, если он не согласится оставить в Сирии какое-то количество военнослужащих или, как минимум, оказывать союзникам поддержку с воздуха.

При этом отмечается, что инициатива вызвала энтузиазм у основателя наиболее известной частной военной компании Blackwater (с 2011 года - Academi) Эрика Принса. По его словам, в понедельник к нему неформально обратились официальные лица из арабских стран. Он отметил, что участие Academi в сирийской операции будет зависеть от того, какие дальнейшие шаги предпримет американский президент.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других арабских стран уже воюют вместе в составе «Арабской коалиции», которая участвует в конфликте против мятежников-хуситов в Йемене на стороне президента Масура Хади.