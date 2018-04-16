"Это не игра в прятки": в Кремле прокомментировали блокирование Telegram в России

17:22, 16 апреля 2018
Мир
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Дмитрий Песков / REUTERS

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Это не игра в прятки, в догонялки. Роскомнадзор предпринимает действия во исполнение соответствующего решения суда. Не думаю, что сейчас время говорить об эффективности технологических мер. Очевидно одно, что эти меры будут реализовываться", - сказал Песков журналистам, комментируя обход блокировки мессенджера пользователями.

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"Я не специалист, чтобы давать точные оценки, связанные с функционированием этой системы, думаю, лучше обратиться в Роскомнадзор. Очевидно одно, еще раз повторяю, решение суда реализуется", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

13 апреля Роскомнадзор внес сайты мессенджера Telegram web.telegram.org, t.me и telegram.org в реестр организаторов запрещенной к распространению в России информации.

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Теги: #Россия#Telegram#блокировка Telegram