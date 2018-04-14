Во время атаки в Сирии США использовали новый тип ракет - СМИ

Стоимость одной ракеты составляет около 700 тысяч долларов.

По информации издания The Drive, во время операции в Сирии, которая состоялась в ночь с 13-14 апреля ВВС США использовали новый тип ракет AGM-158 JASSM.

«Мы получили эксклюзивное фото, на котором (бомбардировщик прим ред.) B-1B, вероятно, использует (крылатые ракеты прим. ред.) JASSM. Это первое использование этих ракет в боевых условиях», — прокомментировали фото журналисты The Drive.

По состоянию на 2012 год JASSM интегрирована в состав вооружения бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52, F-16 и F/A-18. Стоимость одной ракеты составляет около 700 тысяч долларов.

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Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. К таким действиям союзники прибегли после того, как армия Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате чего погибли гражданские люди.

В поддержку действий союзников уже выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Европейского Совета Дональд Туск.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать осуществлять меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц.