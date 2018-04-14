Мэй о ударах по Сирии: должны сдерживать тех, кто использует "паралитическое вещество на улицах Британии"

Мей заявила, что ракетный удар по Сирии - это "четкое послание всем, кто считает, что они могут безнаказанно использовать химическое оружие".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ракетный удар по Сирии "абсолютно в национальных интересах Англии".

Как сообщает CNN, она сказала, что была предпринята акция по укреплению международных норм против использования химического оружия, добавив, что использование "нервно-паралитического вещества на улицах Британии является частью систематической схемы игнорирования этих норм".

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Правительство Великобритании обвинило Москву в том, что она отгораживается от отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом "Новичок", разработанным в СССР.

Мэй заявила, что ракетный удар по Сирии - это "четкое послание всем, кто считает, что они могут безнаказанно использовать химическое оружие".

Как сообщал УНИАН, сегодня силы США, Франции и Великобритании нанесли ракетный удар по трем городам в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.

Американский президент Дональд Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.