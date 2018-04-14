В ООН отреагировали на ракетный удар по Сирии

Генсек ООН не стал осуждать действия США, Франции и Британии.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя удары США и их союзников по Сирии, призвал действовать в соответствии с Уставом ООН.

Об этом говорится в его заявлении.

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"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - уверен Гутерреш.

При этом генсек ООН не стал осуждать действия трех государств, отметив только, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийской Думе.

Трамп также обратился к Ирану и России, назвав их "наиболее ответственными за поддержку, снабжение и финансирование" режима президента Сирии Башара Асада.

Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.