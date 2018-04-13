В Великобритании заявили о слежке российских спецслужб за Скрипалями

По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

Российские спецслужбы следили за Скрипалями как минимум пять лет перед отравлением в Солсбери.

Об этом говорится в письме советника британского премьер-министра по нацбезопасности Марка Седвилла генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, сообщает Дождь со ссылкой на Sky News.

По информации британских властей, с 2013 адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

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В письме также говорится, что британские специалисты обнаружили наибольшую концентрацию нервно-паралитического вещества типа «Новичок» на ручке двери в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Седвилл отмечает, что в 2000-х Россия изучала возможности доставки нервно-паралитических веществ, в том числе с помощью их нанесения на дверные ручки. Для обращения с химоружием готовились специальные подразделения. В рамках этой программы также было произведено небольшое количество «Новичка».

«Только у России есть технические возможности, опыт и мотивы для совершения нападения в Солсбери», — цитирует Седвилла The Independent.

Как сообщал УНИАН, отравление Сергея и Юлии Скрипаль произошло 4 марта в британском городе Солсбери. Британия ждет от РФ ответов после подтверждения ОЗХЗ отравления Скрипаля "Новичком".