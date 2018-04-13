Россия решила ответить на санкции США

Внеочередное заседание Совета Госдумы планируется на 16 апреля.

В Госдуме РФ анонсировали закон с ответными мерами «на хамское поведение со стороны США».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующий закон внесли главы фракций.

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«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса», - сказал Володин.

«Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы», - добавил он.

Внеочередное заседание Совета Госдумы планируется на 16 апреля. Законопроект разработан как ответная мера на введение санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.