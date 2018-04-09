Медведев пожаловался на новые санкции против РФ и объяснил их "прагматической целью" США

По словам российского премьера, санкции, введенные США в пятницу в отношении 24 граждан и 14 компаний России, являются проявлением протекционистской политики Вашингтона.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что размышления о «плохих русских» - только предлог, США через санкции решают свои экономические задачи неконкурентоспособными способами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня на встрече с вице-премьерами.

«Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную и простую прагматическую цель — решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи», - сказал Медведев.

«То есть политическая обложка. А все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, они не должны заслонять экономической сути. А экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам, вопреки сложившемуся порядку», - добавил он.

Медведев отметил, что ещё будучи кандидатом в президенты Дональд Трамп активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику и сейчас это происходит.

«Причем не только в отношении России - против целого ряда государств вводятся новые пошлины. Это касается и Евросоюза, на стальную, на алюминиевую продукцию в том числе. Ну, а с Китаем вообще назревает прямая торговая война», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что санкции, введенные США в пятницу в отношении 24 граждан и 14 компаний России, являются проявлением протекционистской политики Вашингтона.

«Пятничные санкции в отношении нашей страны — это, конечно, еще одно проявление этой протекционистской политики, но завуалированные еще и вот в эту санкционную обложку», - сказал он.

При этом поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.

«Что же касается тех наших компаний, которые попали под вот эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку. Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», — сказал Медведев.

По его словам, санкции «неприемлемы» и «нелегитимны», поскольку «вообще находятся вне плоскости международного права».

«И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», - сказал Медведев.

«По сути это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле и конкуренцию американскому бизнесу», - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН 6 апреля управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки, проведя консультации с Государственным департаментом, определило семь российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц для введения ограничительных мер в виде санкций.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета совета Федерации РФ Константин Косачев, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Кроме того, под ограничения попали Агрохолдинг «Кубань», российская промышленная группа «Базовый Элемент», а также группа компаний En + Group, которая управляет активами Олега Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнодобывающей промышленности.

Кроме них, российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», предприятие «Газпром бурение», энергетической компании "ЕвроСсибЭнерго", компания "Ладога Менеджмент" и компании "Эн Пи Ви Инжиниринг".

В то же время, в списке оказались генеральный директор и совладелец ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, заместитель министра обороны РФ и временно губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Сергей Фурсенко, предприниматель и член Федерального собрания РФ от Дагестана Сулейман Керимов, банкир и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, миллионер Владислав Резник, предприниматель и бывший зять президента РФ Владимира Путина Кирилл Шамалов, помощник президента РФ Евгений Школов, предприниматель и депутат Госдумы Андрей Скоч, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Александр Торшин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.