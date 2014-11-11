В Южной Корее капитана парома, затонувшего с 295 пассажирами, приговорили к 36 годам тюрьмы

Капитан южнокорейского паром "Севоль", при крушении которого погибли 295 человек, во вторник, 11 ноября, был приговорен к 36 годам тюрьмы. Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на агентство "Ренхап".

Таким образом, 69-летнему Ли Чжун Соку удалось избежать смертной казни, на которой настаивало обвинение. Вердикт вынесла коллегия в составе трех судей в городе Кванджу. Капитана признали виновным в халатности при чрезвычайной ситуации, повлекшей гибель людей, но невиновным в совершении убийства.

По данным агентства Рейтер, главный инженер судна был приговорен к 30 годам тюрьмы. В момент аварии он не оказал помощь двум другим членам экипажа, что привело к их гибели. Остальные 13 членов экипажа были признаны виновными в халатности и получили от пяти до 20 лет лишения свободы.

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Паром "Севоль" перевернулся и затонул 16 апреля 2014 года у юго-западного побережья Корейского полуострова. На борту судна находились 476 человек, большинство из них - школьники. Погибли 295 человек, еще девять числятся пропавшими без вести. Следствие установило, что капитан и члены экипажа покинули терпящее бедствие судно одними из первых, не организовав эвакуацию пассажиров.

Во вторник стало известно, что власти Южной Кореи решили остановить операцию по поиску пропавших без вести при крушении парома.