Количество жертв крушения парома в Южной Корее составляет около 200 человек

Об этом сообщает РБК-Украина.

В результате очередной операции по поиску погибших после крушения парома в Южной Корее было поднято еще 5 тел. Таким образом, общее количество погибших составило 181 человек. Еще 121 считается пропавшим без вести.

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Напомним, паром "Севол" затонул утром 16 апреля 2014 года у юго-западного побережья Корейского полуострова. Судно, следовавшее из порта Инчхон на остров Чеджу, подало сигнал SOS около 03:00 по киевскому времени. На борту находились 476 человек, причем большую часть составляли школьники, направлявшиеся на экскурсию. Спастись удалось 174 пассажирам, в том числе капитану и большинству членов экипажа.

Следует также отметить, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины сообщила, что среди жертв крушения парома в Южной Корее граждан Украины нет.