США могут открыть посольство в Северной Корее – СМИ

В то же время, Вашингтон пока не рассматривает возможность смягчения введенных против КНДР санкций.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность открытия посольства в Северокорейском Пхеньяне и поставок в страну гуманитарной помощи, если КНДР предпримет конкретные шаги по сворачиванию своей ядерной программы.

Об этом сообщает южнокорейское издание The Dong-A Ilbo, ссылаясь на источники в правительстве Южной Кореи.

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Отмечается, что Вашингтон рассматривает возможности «частичной нормализации» своих отношений с Пхеньяном уже до конца года, если предстоящий саммит, посвященный денуклиаризации Северной Кореи, будет успешным.

Как указывают журналисты, администрация США на этом этапе переговоров не рассматривает возможность экономической поддержки КНДР (включая смягчение санкций).

Напомним, Северная Корея впервые выразила США свою готовность обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.