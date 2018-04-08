КНДР готова обсудить с Трампом денуклеаризацию - СМИ

Пхеньян прямо выразил свое желание провести встречу Ким Чен Ына с Трампом.

Северная Корея впервые выразила США свою готовность обсудить вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Reuters сообщил американский чиновник, передает УП.

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На условиях анонимности чиновник сообщил агентству, что США и северокорейские официальные лица недавно провели тайные контакты, в которых Пхеньян прямо выразил свое желание провести саммит.

Американский чиновник отказался сказать точно, когда и как состоялись контакты между США и Северной Кореей, но отметил, что стороны неоднократно имели прямые контакты.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал другой американский чиновник.

Reuters отмечает, что вопросом остается то, как Северная Корея определит денуклеаризацию, которую Вашингтон видит в том, что Пхеньян отказывается от своей программы ядерного оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что США и Северная Корея ведут секретные прямые переговоры об организации встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.