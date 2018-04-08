КНДР готова обсудить с Трампом денуклеаризацию - СМИ

23:26, 08 апреля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом Reuters сообщил американский чиновник, передает УП.

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На условиях анонимности чиновник сообщил агентству, что США и северокорейские официальные лица недавно провели тайные контакты, в которых Пхеньян прямо выразил свое желание провести саммит.

Американский чиновник отказался сказать точно, когда и как состоялись контакты между США и Северной Кореей, но отметил, что стороны неоднократно имели прямые контакты.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", - сказал другой американский чиновник.

Reuters отмечает, что вопросом остается то, как Северная Корея определит денуклеаризацию, которую Вашингтон видит в том, что Пхеньян отказывается от своей программы ядерного оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что США и Северная Корея ведут секретные прямые переговоры об организации встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

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Теги: #США#КНДР