В Сирии над российской авиабазой замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами (фото)
08:59, 11 апреля 2018Мир
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В Латакии находится российская авиабаза Хмеймим.
Су-34 в Латакии / фото warjournal
В среду, 11 апреля, в сирийской Латакии, где находится авиабаза РФ, замечены Су-34.
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Об этом в Telegram сообщает Warjournal. "В небе Латакии, где находится российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35У", - говорится в сообщении.
Ранее Европейская организация по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") предупредила авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов.
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