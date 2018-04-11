В Сирии над российской авиабазой замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами (фото)

08:59, 11 апреля 2018
Мир
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Су-34 в Латакии / фото warjournal

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Об этом в Telegram сообщает Warjournal. "В небе Латакии, где находится российская авиабаза Хмеймим, замечены Су-34 с подвешенными противокорабельными ракетами Х-35У", - говорится в сообщении.

Ранее Европейская организация по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") предупредила авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов.

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Теги: #Сирия#российская база Хмеймим