Авиакомпании получили предупреждение о возможном авиаударе по Сирии в течение 72 часов

"Евроконтроль" призывает авиакомпании уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации ("Евроконтроль") предупредила авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов.

Об этом сообщает Reuters.

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"Евроконтроль" отметил, что в этот период возможно использование ракет класса "воздух-земля" и/или крылатых ракет. а также вероятных сбоев в работе радионавигационного оборудования.

"Необходимо уделять особое внимание планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии", - говорится в уведомлении.

Reuters отмечает, что предупреждение "Евроконтроля" основано на документе Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

Напомним, накануне постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от того, примет Совет Безопасности ООН резолюцию, или нет.