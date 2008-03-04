Медведев дождался поздравлений от НАТО

Генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп СХЕФФЕР направил поздравительное письмо Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в связи с победой на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"НАТО ожидает работы с новым президентом в рамках Совета Россия-НАТО в целях укрепления нашего практического сотрудничества и продвижения нашего диалога", - говорится в заявлении Генерального секретаря Альянса.

Как сообщал УНИАН, на президентских выборах в РФ 2 марта 2008 года Д.МЕДВЕДЕВ по итогам подсчета 100% протоколов набрал 70,28% голосов.