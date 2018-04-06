В Конгрессе США подготовили законопроект с целью наказания РФ за отравление Скрипаля

Цель законопроекта - наказать всех причастных к применению нервно-паралитического вещества в британском Солсбери.

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки (нижней палате Конгресса) подготовили законопроект с целью наказания Российской Федерации в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом говорится в совместном заявлении членов Палаты представителей США Хоакима Кастро и Майка Тернера, размещенном на сайте Кастро.

"Российское правительство в прошлом месяце позволило совершить нападение на Сергея и Юлию Скрипалей и офицера Ника Бейли на британской территории, что нарушает международное право и указывает на растущую агрессию Путина и пренебрежение международными нормами и стандартами. Крайне важно, чтобы США и наши международные партнеры продемонстрировали решимость с твердым ответом", - отметили конгрессмены.

"Именно поэтому мы представили двухпартийной позицию в проекте закона "Соединенное Королевство против нарушений России", что укрепляет преданность США Соединенному Королевству и НАТО путем наказания тех, кто ответственен за нападение в Солсбери, и направлен сдерживать каждого, кто совершит подобные нападения в будущем от имени российского правительства", - отметили Кастро и Тернер.

Также сказано, что этот проект закона будет касаться российских финансовых институтов, пока президент РФ Владимир Путин "не прекратит его практику заказных убийств эмигрантов и диссидентов, живущих за пределами России".

"Мы послали четкий двухпартийный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать наших союзников и не потерпят таких незаконных действий, и этот законодательный акт именно это и делает", - отметили конгрессмены.

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Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к заключению, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Сейчас ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили за 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.

В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.