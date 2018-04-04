Госдепартамент США предложил заменить выдворенных российских дипломатов на других

Там уточнили, что это обычная практика для подобных случаев.

Соединенные Штаты и Россия могут заменить высланых на прошлой неделе дипломатов друг друга.

Как сообщили CNN в Госдепартаменте, данный процесс является стандартной практикой для случаев, когда персонал высылается как "персона нон-грата". Все новые дипломаты, будут подлежать утверждению на "индивидуальной основе", уточнили в Госдепартаменте.

"Как всегда в аналогичных случаях, российское правительство по-прежнему вольно запрашивать аккредитацию на вакантные должности в своей двусторонней миссии", - сказал представитель Госдепартамента. - "Любые заявки на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться на индивидуальной основе".

Читайте такжеУкраина высылает 13 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля"Российская Федерация не информировала нас о том, что она намерена сократить общее количество персонала, допускаемого в нашу двустороннюю миссию. Поэтому мы понимаем, что Соединенные Штаты могут запросить новый дипломатический персонал для заполнения должностей высланных дипломатов", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, Белый дом объявил о высылке 60 российских сотрудников и их семьи в ответ на недавнее отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, предположительно от рук Кремля. России также было приказано закрыть консульство в Сиэтле.

Читайте такжеУкраина закрыла въезд российским дипломатам, выдворенным из СШААдминистрация Трампа заявила, что высланные дипломаты являются российскими агентами разведки, и настаивала на том, что их отъезд сделает США более безопасными.

Более 20 стран присоединились к США в изгнании российских дипломатов из солидарности с Великобританией. Россия отрицает, что стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, называя обвинение "бредом и ерундой".

В четверг Кремль объявил, что он принимает ответные меры, выслав равное количество американских дипломатов и закрыв консульство США в Санкт-Петербурге. У американских сотрудников есть неделя, чтобы покинуть Россию, но они также могут быть заменены при условии выдачи российским правительством новых дипломатических виз.