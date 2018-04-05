Франция на треть сократит количество депутатов в парламенте

В рамках институциональной реформы во Франции, 15% членов парламента на выборах 2022 года будут избираться по пропорциональной системе голосования.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил масштабную институциональную реформу, направленную на восстановление доверия избирателей к значительной степени дискредитированному политическому классу.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters, согласно реформе, количество народных избранников в обеих палатах будет сокращено почти на треть.

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Так, в Национальной ассамблеи Франции (нижней палаты парламента) на выборах 2022 года будут выбирать 404 депутаты вместо 577, в верхней – 244 вместо 348.

Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 года будут избираться по пропорциональной системе голосования.

"Эти законопроекты будут способствовать глубокому обновлению политической и парламентской жизни в духе ответственности, репрезентативности и эффективности", - прокомментировал реформу Эдуар Филипп.

Reuters также отмечает, что меры, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом, поддержка которого необходима для проведения реформы.