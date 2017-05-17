Во Франции сформировали новый кабинет министров из 12 мужчин и 11 женщин

Во Франции сформировали новый кабинет министров, в состав которого вошли 22 министра, среди них - члены предыдущего правительства, члены партии президента Франции Эммануэля Макрона и представители других партий.

Об этом сообщили новоибранный глава государства Макрон и премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает «Дождь».

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В составе правительства - 12 мужчин и 11 женщин. Женщины, в основном, отвечают за такие фракции, как гендерное равенство, инвалидность, спорт, здравоохранение и культура. Le Monde называет правительство «относительно молодым», средний возраст кабинета министров составляет 54 года, среди них есть трое 30-летних представителей.

На должность главы МИД назначен 69-летний Жан-Ив Ле Дриан. До этого он работал министром обороны Франции и более сорока лет входил в партию социалистов. Несмотря на то что от партии избирался Олланд, министр поддержал Макрона.

Главой МВД Франции стал бывший мэр Лиона 69-летний Жерар Коллон, поддерживающий социалистов. Коллон поддерживал Макрона еще когда тот был министром экономики Франции.

Место министра обороны заняла бывший депутат Европарламента и член партии «Демократическое движение» Сильви Гулар. От этой партии в правительство также вошел ее лидер — 65-летний центрист Франсуа Байру стал министром юстиции.

Пост министра экономики занял правоцентрист от «Республиканцев» 48-летний Брюно Ле Мэр. До этого он работал госсекретарем Франции по европейским делам, министром по вопросам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования. Министров от партии «Республиканцев» исключили из партии за поддержку Макрона, сообщил генеральный секретарь партии Бернар Акковер. Речь идет о Брюно Ле Мэре и Жеральде Дарманене, которые возглавили министерства экономики и министерства по делам бюджета.

Министром экологии стал бывший телеведущий Николя Халот.

Как заявил генеральный секретарь движения «Вперед» Ришар Ферран, Макрон собрал правительство из людей с разным политическим опытом и разными взглядами. По его мнению, это поможет «преодолеть политические разногласия ради общего блага». Ранее президент Франции пообещал сформировать баланс политических сил в правительстве. Премьер-министром правительства он назначил правоцентриста Эдуара Филиппа.

Если движение победит, то Макрон сможет беспрепятственно заниматься внутренней и внешней политикой, отмечает Bloomberg. В опросе о составе нового правительства на сайте издания Le Figaro большинство пользователей отметили, что удовлетворены избранными министрами.