По делу о пожаре в Кемерово появились дополнительные свидетели

Через несколько дней ожидается прибытие в Кемерово главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Дополнительные свидетели появляются в деле о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

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Об этом журналистам сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, передает ТАСС.

"Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем [общественности]. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось - закрыли дверь или не закрыли и так далее - будет до вас доводить в открытую. Но есть понятие "тайны следствия", - сказал полпред.

Меняйло добавил, что через несколько дней в город снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он также напомнил, что в городе работает "очень опытная группа следователей-криминалистов".

В результате пожара, который 25 марта произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.