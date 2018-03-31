На траурный митинг в Кемерово пришли 20 человек

Никаких требований участники акции не выдвигают, обстановка спокойная.

В Кемерово в субботу, 31 марта, проходит траурный митинг в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Об этом сообщает DW.

На несанкционированную акцию, анонсированную ранее в соцсетях, пришли всего примерно 15−20 человек.

Площадь Советов, на которой проходит митинг, перекрыта заграждениями и оцеплена полицейскими, на входе поставлены металлодетекторы.

Никаких требований участники акции не выдвигают, обстановка спокойная.

В первом траурном митинге, который состоялся 27 марта, приняли участие около 5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что эвакуации людей из сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово помешали незаконные перепланировки.

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Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей.

Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.