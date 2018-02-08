Палата представителей США приняла законопроект о поддержке кибербезопасности Украины

Документ предусматривает помощь Украине в усовершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, относительно усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект “Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности”, направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности в условиях противодействия российской гибридной агрессии.

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"За" принятие проекта проголосовали 404 конгрессмена, сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook..

"Документ предусматривает помощь Украине в усовершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, относительно усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшение зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий, содействие участию Украины в программах обмена информацией", - говорится в сообщении посольства.

"В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - добавили в посольстве.

Соавторами документа выступили члены Конгрессового украинского кокуса, конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

Перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован также Сенатом и подписан Президентом США.