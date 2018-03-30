Россия бахвалится испытанием новой баллистической ракеты "Сармат" (видео)

Проведены очередные испытания новой жидкостной российской межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса.

На космодроме Плесецк в Архангельской области РФ прошли очередные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 "Сармат".

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"Подтвердились характеристики комплекса во время предстартовой подготовки и на начальном этапе полета", - говорится в сообщении, опубликованном в газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Кадры испытаний опубликованы на странице российского оборонного ведомства в YouTube.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Путин объявил о начале испытаний новых межконтинентальных ракет "Сармат".

Президент РФ представил видео испытания ракеты, где моделируется удар в сторону США. Также он заявил, что, кроме МБР "Сармат", в конце 2017 года состоялся успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

Также Путин заявил о мгновенном ответном ядерном ударе в случае применения ядерного оружия против России или ее союзников.