The Washington Post: Австралийский лидер полон решимости встретиться с российским президентом

Об этом пишется в статье «Австралийский лидер полон решимости встретиться с российским президентом», опубликованной на сайте газеты The Washington Post, которая ссылается на Associated Press.

На совместной пресс-конференции с Эбботтом, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что на этой неделе следователи забрали человеческие останки с подконтрольной повстанцам территории на востоке Украины, где 17 июля был сбит малазийский самолет МН17 и погибли все 298 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов и Австралии.

Недавно он заявил, что команда спасателей из Нидерландов, Украины и ОБСЕ на прошлой неделе благополучно добралась до места, где разбросаны обломки Боинга 777, и извлекла неопределенное количество человеческих останков.

Трагедия была основным пунктом повестки дня в четверг на заседаниях Рютте, Эбботта и австралийского Кабинета министров.

Эбботт сказал, что он проведет двустороннюю встречу с Путиным как можно скорее, либо на саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине 9-10 ноября или через неделю в австралийском городе Брисбен, где Австралия проведет саммит «Большой двадцатки» лидеров богатых и развивающихся стран.

«Так или иначе, я воспользуюсь возможностью поговорить с президентом России примерно в течение следующей недели», сообщил журналистам Эбботт.

Российские чиновники в прошлом месяце высмеяли угрозы Эббота «атаковать Путина» - премьер-министр использовал австралийский футбольный термин, обозначающий действие, когда игрок ударяет с разбегу плечом в грудь соперника - и настаивают на том, что у Эбботта не будет такой возможности, поскольку не было запланировано ни одной двусторонней встречи.

Эбботт заявил в четверг, что он и Рютте ожидали полного сотрудничества России в расследовании под руководством Нидерландов.

«Мы не хотим, чтобы расследование высмеивали; мы не хотим, чтобы в расследовании были компромиссы или его пытались саботировать», сказал Эбботт.

Рютте заявил, что передал Путину аналогичное сообщение в рамках саммита «Азия-Европа» в прошлом месяце в Милане, Италия.

«Я использовал эту возможность, чтобы снова сказать ему: я ожидаю, что он сделает все от него зависящее, чтобы оказать давление на сепаратистов и обеспечить беспрепятственный доступ к месту крушения», сказал Рютте.

Во время встречи с Путиным, Рютте сказал, что сравнил катастрофу с российской атомной подводной лодкой К-141 Курск, которая затонула в Баренцевом море в 2000 году с потерей всех 118 человек на борту и была найдена голландским консорциумом.

Рютте заявил, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак также попытается встретиться с Путиным на саммите АТЭС.