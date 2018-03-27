Жители Кемерово обещают митинговать до отставки губернатора (фоторепортаж)

27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг из-за трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Администрация губернатора Кемеровской области Амана Тулеева предложила собиравшимся на митинг пройти в ближайший зал.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Там 500 мест - всем хватит. Сядем и запишем все претензии!", – заявили в администрации.

Люди ответили на это предложение отказом. «Они обещают стоять до тех пор, пока не будет объявлено об отставке Амана Тулеева», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг из-за трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Участники собрания требуют отставки губернатора области Амана Тулеева и уточненных данных о количестве погибших.