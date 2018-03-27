Жители Кемерово обещают митинговать до отставки губернатора (фоторепортаж)
13:31, 27 марта 2018Мир
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27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг из-за трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
Митинг в Кемерово 27 марта / REUTERS
Администрация губернатора Кемеровской области Амана Тулеева предложила собиравшимся на митинг пройти в ближайший зал.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Там 500 мест - всем хватит. Сядем и запишем все претензии!", – заявили в администрации.
Люди ответили на это предложение отказом. «Они обещают стоять до тех пор, пока не будет объявлено об отставке Амана Тулеева», – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 27 марта жители Кемерово собрались на стихийный митинг из-за трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Участники собрания требуют отставки губернатора области Амана Тулеева и уточненных данных о количестве погибших.
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