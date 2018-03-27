Тысячи жителей Кемерово требуют отправить в отставку губернатора из-за пожара в ТЦ (фото, видео)

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

В Кемерово в связи с трагедией в торговом центре около 4 тысяч людей собрались на митинг недалёко от здания администрации и потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Как сообщает Telegram-канал Mash, среди собравшихся - родственники жертв пожара в ТЦ "Зимняя Вишня".

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Также отмечается, что губернатор пока еще не вышел к протестующим.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.