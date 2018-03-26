"На это было больно смотреть": очевидцы рассказали подробности жуткой трагедии в российском ТЦ

Люди вынуждены были выбегать из бассейна, едва успев схватить одежду; многие выпрыгивали из окон, спасаясь от страшного пожара в торговом центре.

Трагический пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стал одним из крупнейших в России за последние сто лет. Количество погибших уже перевалило за полсотни, но спасатели продолжают поиски пропавших и, очевидно, что жертв будет больше.

По словам пострадавших, в торговом центре не сработала система пожарной безопасности. "Лента.ру" собрала свидетельства очевидцев этой трагедии.

Дмитрий Хорошавцев, очевидец

«Мы сначала подумали, что это учения или что-то в этом роде, но все сразу ринулись к выходу. Когда дверь зала, наконец, распахнулись, в коридоре уже ничего не было видно, только клубы горячего дыма. В метре никакой видимости, дышать невозможно, все кричат, огромная толпа... Дети маленькие, родители их теряли, это не описать просто! Пожарные тоже не так быстро приехали со скорыми. Люди выбивали окна и прыгали. Никто не предупредил о пожаре со стороны администрации, ни звуков сирен, ничего вообще. И даже эвакуационные двери на первом этаже оказались закрыты. Я до сих пор не пойму, как нам удалось выбраться из этой огненной ловушки!»

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Константин Колабухов, пострадавший

«Мальчик где-то трех с половиной лет зажался в клетке в игровой комнате и не хотел выходить, когда начался пожар. Девушка-кассир смогла залезть туда и вынести мальчика, а я его взял на руки и побежал вниз по лестнице. Надышался дымом, конечно. Но опасности жизни мальчика нет. Он сейчас в этой больнице, с легким отравлением».

Анна Заречнева, очевидец

«Это просто ужас... Трудно описать то, что сегодня произошло... Обычный выходной день. Всей семьей решили сходить в кино на «Тихоокеанский рубеж». Нарядились в лучшие одежды и поехали. Весь ТЦ «Зимняя Вишня» был заполнен посетителями. Место на парковке вокруг него нашли с трудом. (…) Где-то в середине сеанса дверь открылась и в свете, поступающего из холла раздался крик: «Пожар! Пожар!». (…)

Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. (…) Выскочив из кинозала, мы увидели плотный черный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку, и второй кинозал их было совсем не видно. Дышать уже было нечем. Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей. (…)

Администратор в панике стояла и не знала, что делать, какой-то мужчина кричал, что там, в одном из кинозалов остались его дети. Найдя кем-то оброненную шапку, Дима намочил её водой и попытался пройти к залу. Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала. «У вас есть противогаз?», — стал просить он у обезумевшего охранника. Но тот только развел руками. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной. Без спецоборудования это сделать было просто невозможно. (…) Даня начал плакать, крича: «Где папа?! Наш папа погибнет?!». (…) Через вентиляционные шахты дым валил уже и на первом этаже, распространяя невозможную вонь, от которой першило горло и слезились глаза. (…)

В это время на выезде с парковки создалась целая пробка из авто. Люди вместо того, чтобы дать проехать пожарным расчетам, ломились ему навстречу, спасая свои авто. Из окон четвертого и третьего этажей клубился дым, а потом стало вырываться и пламя. (…) Дима себя, конечно же, корит за то, что он так и не смог добраться до них... (…) И только куча вопросов в голове: «За что? Почему пострадали эти детки?»

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Родственница пропавшего без вести

«Люди висели из четвертого этажа, стекла повыбивали, на рамах висели у вас на глазах! Люди, понимаете! Человек выползал из четвертого этажа, это вообще-то было страшно видеть! И упал — все, его нет! А пожарную лестницу ему так и не подвезли! Стояли и смотрели, ничего не делали!»

Александр Калачев, пострадавший

«(…) Нет слов это все описать, никому не желаю все это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто-напросто пришли посмотреть кино. Эти голоса детей в телефоне: "Мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь". Просто... Я не знаю».

Любовь Власенко, пострадавшая

«Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: "Бегите" и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали. Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалится. Но я попросила его прекратить паниковать. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные».

Полина Прилуцкая, очевидец

«Многие пошли в кино в выходной день. Мне рассказывали, что мама с сыном смотрели фильм в одном зале, а младшая дочка — ей лет девять — в другом, была на мультфильме. И как раз тот зал, в котором транслировали мультфильм, двери его закрыты, и что с детьми до сих пор неизвестно. А именно они считаются пропавшими. Мама с сыном спаслись, они находятся в штабе. На них больно смотреть!»

Родственница пропавшей

«Сразу после начала пожара из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери в кинотеатре заблокированы. Я ей говорю: „Вика, снимай все, нос закладывай и дыши через одежду“. Она говорит: „Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила“. И после этого отключилась. Сейчас я ей звоню, идут гудки, но никто не отвечает».

Наталья Новикова, очевидец

«Наш любимый ТЦ с Глебкой. Мы живем рядом. Мы ходили в Вишню за продуктами на первый этаж, ходили за детским питанием и одеждой в «Детский мир» на третий этаж, шли мимо зоопарка, где Глеб всегда махал ручкой животным... Животным, мимо которых все вчера пробегали, спасая себя и детей. Администрация города, скажите, почему не сработала пожарная сигнализация?

(…) Вчера люди метались вокруг торгового центра и кричали, чтобы их пустили искать их детей! Прохожие плакали от бессилия, растягивали брезенты, ковры. Ловили людей... Это было страшно. Это есть страшно. Господи, дай сил Кемерову это пережить».

Как сообщал УНИАН, кошмарная трагедия случилась в российском Кемерове. Вчера там загорелся торговый центр. По последним данным, погибло более 50 человек, среди них - много детей.