В Кемерово разбирают завалы сгоревшего ТРЦ: более 50-ти жертв, ведутся поиски еще 16 человек

Пожар в торгово-развлекательном центре Кемерово ликвидировали, спасатели начали разбор завалов.

Спасатели обнаружили на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове тела 53 погибших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативном штабе.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сказал представитель штаба.

Он также сообщил, что 12 человек доставили в больницы, а 36 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

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В штабе отметили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. "Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий", - пояснил собеседник агентства.

Заместитель главы МЧС Владлен Аксенов ранее сообщил про гибель 48 человек.

Аксенов также сообщил, что обследование здания показало сохранение очагов тления в отдельных помещениях. "Два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж", - добавил он.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что это самый тяжелый участок работы. "Я поставил задачу создать еще два дополнительных участка проведения поисковых работ", - сообщил он.

В оперативном штабе сообщали, что пожар в торгово-развлекательном центре ликвидировали, начался разбор завалов.

Четырех человек задержали по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.