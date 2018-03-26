США и ряд стран Евросоюза вместе объявят о высылке российских дипломатов - СМИ

10:27, 26 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом со ссылкой на источники сообщила корреспондентка телеканала CNN, работающая в Госдепе, Мишель Косински, пишет "Европейская правда".

Источник: завтра ожидается согласованное сообщение от США и нескольких европейских стран о высылке групп российских дипломатов. "Значительное количество", вероятно, получат пинка", - написала Косински.

Читайте такжеТрамп согласился выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" - BloombergВ субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

По данным СМИ, Польша, страны Балтии и Франция могут принять решение о выдворении российских дипломатов.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

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Теги: #США#Евросоюз#российские дипломаты#дипломаты РФ