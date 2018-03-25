Пожар в ТЦ в России: пять человек погибли, несколько животных могли сгореть заживо в клетках

18:46, 25 марта 2018
Мир
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Пожар в Кемерово / REUTERS

"По уточненной на данный момент информации, пять человек погибли, из них три женщины, один ребенок и один мужчина. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализировано", - говорится в сообщении СК. Возбуждено уголовное дело.

Пожар в Кемерово / REUTERS

Ранее сообщалось, что в двух залах кинотеатра, расположенного в ТЦ, произошло обрушение потолка.

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Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, в настоящее время возгорание удалось локализовать на третьем и четвертом этажах, сообщили в МЧС. Тушение огня на крыше пока продолжается.

В торговом центре находился контактный зоопарк, в нем содержались морские свинки, козы, ежи и кошки. Директор зоопарка Евгений Видеман заявил журналистам, что они, вероятнее всего, погибли.

"Физически не было возможности открыть клетки, люди еле спаслись", - рассказала одна из сотрудниц зоопарка.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате ДТП в Турции дотла сгорел автобус с пассажирами: минимум 13 погибших.

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Теги: #пожар#Россия