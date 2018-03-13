В результате ДТП в Турции дотла сгорел автобус с пассажирами: минимум 13 погибших

Еще 15 человек госпитализированы в больницы.

В провинции Османджик на севере Турции туристический автобус, двигавшийся из Стамбула в Токат, врезался в прикаркованый на обочине грузовик. В результате столкновения автобус загорелся.

Как сообщает NTV, в результате аварии погибли по меньшей мере 13 пассажиров автобуса, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

"По предварительным данным, погибли 13 человек, 15 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число жертв может еще увеличиться, поскольку некоторые получили очень серьезные травмы.

Как сообщал УНИАН, 11 марта на Днепропетровщине в результате столкновения грузовика с автомобилем ВАЗ возник пожар. Обе машины были уничтожены огнем. В результате ДТП погибли 3 человека, еще 3 пострадали.