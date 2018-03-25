Западные эксперты по вопросам безопасности призвали страны НАТО и ЕС выслать российских дипломатов

Эксперты назвали международную агрессию РФ под руководством Путина беспрецедентной.

Западные эксперты по вопросам безопасности призвали страны НАТО и Европейского Союза поддержать Британию, выслав со своей территории российских дипломатов или работающих под дипломатическим прикрытием агентов разведывательных служб.

Об этом говорится в открытом письме за подписью более 70 экспертов из Польши, Болгарии, Бельгии, США, Латвии, Грузии, Украины, Литвы, Словакии, Франции, Германии, Великобритании, Ирландии, Армении, Швеции, Румынии, Чехии, Канады, Нидерландов и Швейцарии, обнародованном на сайте неправительственного политического института «Европейские ценности» (Прага, Чехия).

«Мы призываем союзников НАТО и ЕС присоединиться к нашим британским друзьям и выдворить контингенты российских разведчиков с их земли. Такая инициатива покажет Кремлю, что нападение на одного означает нападение на всех, и это также позволит меньшим союзникам сократить возможности российской разведки на собственной земле», - говорится в письме.

Эксперты назвали международную агрессию РФ под руководством Владимира Путина беспрецедентной со времен холодной войны, напоминая о вторжении в соседние страны, массовые бомбардировки и убийства гражданских лиц, неоднократные нарушения международных границ, похищения иностранных граждан, кампании по дезинформации, преследования иностранных дипломатов, широкомасштабные кибернападения и первую аннексию территорий иностранных государств в Европе после Второй мировой войны.

Напомним, по данным британского издания The Times, около 20 европейских стран и США готовятся выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанной в России.

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Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в коме.

Ситуация вокруг этого происшествия привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломата.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.