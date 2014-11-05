Президент Еврокомиссии исключил снятие санкций ЕС с России

Такое заявление сделал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе, передает "ЕвроПравда". "Мое впечатление таково, что санкции против России останутся такими же, как сейчас", - сказал он.

Читайте такжеМеркель: "Мы не видим возможности вести речь об отмене санкций"

В то же время он допустил, что Еврокомиссия пересмотрит свою позицию. "Все зависит от развития ситуации в Украине, однако вопрос углубления ограничительных мер (против России) - это не то, что мы должны решать уже сегодня", - добавил он.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что санкции против России будут пересматриваться в зависимости от оценки ситуации в Украине. "Санкции в отношении России постоянно пересматриваются. И этот процесс будет продолжаться. Ситуация в Украине - то, чем мы будем руководствоваться в этом вопросе", - отметила она.