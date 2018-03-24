США и около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов - The Times (видео)

Начать планируют уже в понедельник.

Соединенные Штаты Америки и около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

Беспрецедентная координированная акция начнется в понедельник, 26 марта, из отзыва из России посла ЕС на четыре недели, сообщает The Times.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером советник по национальной безопасности Трампа рекомендовал отозвать из США российских дипломатов в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.

Напомним, ЕС соглашается с правительством Объединенного Королевства, с оценкой, что скорее всего, за атаку в Солсбери ответственна Российская Федерация. ЕС решил в знак солидарности отозвать своего посла из Москвы для консультаций.