Трамп в шутку посоветовал самому себе «не избираться в президенты»

00:58, 23 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом американский лидер сказал на «Саммите будущего поколения», на котором молодые американцы общались с представителями Белого дома, сообщает CNN.

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Один из участников спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте.

«Не избираться в президенты», — пошутил Трамп.

Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом.

Ранее Трамп пошутил о своем импичменте.

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Теги: #США#Дональд Трамп