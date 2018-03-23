Трамп в шутку посоветовал самому себе «не избираться в президенты»
00:58, 23 марта 2018Мир
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Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп посоветовал бы самому себе в молодости не избираться на пост главы государства.
Об этом американский лидер сказал на «Саммите будущего поколения», на котором молодые американцы общались с представителями Белого дома, сообщает CNN.
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Один из участников спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте.
«Не избираться в президенты», — пошутил Трамп.
Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом.
Ранее Трамп пошутил о своем импичменте.
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