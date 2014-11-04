США: приближение русских войск к украинской границе - нарушение Минских договоренностей

В Государственном департаменте США заявляют, что приближение российских войск в украинской границе является нарушением Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне (трансляция брифинга происходила на сайте Госдепартамента США).

”Мы обеспокоены относительно любых сообщений, когда Россия предпринимает действия, которые приводят к эскалации ситуации, и само перемещение войск безусловно будет одним из этих действий, и это будет нарушать Минский протокол, который мы продолжаем требовать от всех сторон соблюдать”, - сказала Псаки, отвечая на вопрос о заявлении Генерального секретаря о приближении русских войск к границе с Украиной.

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При этом она отметила, что со стороны как России, так и сепаратистов не были приняты усилия для того, чтобы реализовать на практике также и другие компоненты Минских договоренностей, в том числе освобождение всех политических заложников.

Кроме того, она считает, что действия России наоборот усложняют соблюдение режима прекращения огня в условиях, когда согласованы всеми сторонами Минские договоренности являются лучшим механизмом для дальнейшего продвижения в урегулировании ситуации.