Боевики нарушили условия перемирия уже почти 2400 раз – Тымчук

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается заметное снижение активности боевиков и российских войск на Донбассе, связанное с проведением так называемых выборов в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР", сообщил он.

Читайте такжеВоенный эксперт определил самые сложные участки зоны АТО по итогам минувших сутокВместе с тем, по данным военного эксперта, общее количество нарушений войсками России и боевиков режима временного прекращения огня с момента подписания Минских договоренностей приближается к 2400.

Напомним, сегодня стало известно, что

Объединенные войска российской армии и боевиков закончили формирование нескольких мощных ударных группировок.