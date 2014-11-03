Боевики нарушили условия перемирия уже почти 2400 раз – Тымчук

08:57, 03 ноября 2014
Политика
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Всего за сутки зафиксировано порядка 15 обстрелов позиций сил АТО и один теракт на блок-посту в районе н.п.Мариуполь.

REUTERS

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается заметное снижение активности боевиков и российских войск на Донбассе, связанное с проведением так называемых выборов в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР",  сообщил он.

Читайте такжеВоенный эксперт определил самые сложные участки зоны АТО по итогам минувших сутокВместе с тем, по данным военного эксперта, общее количество нарушений войсками России и боевиков режима временного прекращения огня с момента подписания Минских договоренностей приближается к 2400.

Напомним, сегодня стало известно, что 

Объединенные войска российской армии и боевиков  закончили формирование нескольких мощных ударных группировок.

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