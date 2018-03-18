Навальный ответил на предложение Собчак о сотрудничестве: все твои дела отвратительны и лицемерны

Навальный отказался от предложения Собчак о сотрудничестве.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила политику Алексею Навальному сотрудничать после выборов.

Об этом она сказала в эфире Навальный LIVE, передает "Дождь".

Читайте такжеВ России проходят выборы президента (фоторепортаж)

"Считаю, что будет очень правильным после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. Я тебя хотела, Алексей, тоже пригласить, чтобы мы с тобой могли после выборов встретиться и обсудить какие-то дальнейшие шаги", — сказала Собчак.

Навальный отказался, отметив, что "не собирается плести кружева". "Все твои дела отвратительны и лицемерны", — добавил он. По его словам, она была частью "этой лживой, фальсифицирующей схемы".

Ранее российский политик Дмитрий Гудков объявил о создании «Партии перемен» вместе с Собчак. Он рассказал, что новая партия будет организована на базе «Гражданской инициативы», у которой уже есть лицензия и от которой участвует в выборах Собчак. Гудков добавил, что это будет «антипутинская партия».

Гудков также сказал, что «Партия перемен» готова сотрудничать с Навальным, если он выразит заинтересованность.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, в России проходят выборы президента. «Голосование» проходит, в том числе на территории временно оккупированного украинского полуострова.