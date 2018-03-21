Трамп и Макрон высказались за привлечение России к ответственности за отравление Скрипаля

21:34, 21 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп і Еммануель Макрон / REUTERS

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа с Макроном.

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"Президенты вновь выразили свою солидарность Соединенному Королевству в связи с применением Россией химического оружия против частных граждан на британской территории и согласились о необходимости осуществления мероприятий с целью привлечения России к ответственности", - отметили в Би.

Также стороны обсудили пути, как США и Европа смогут объясниться относительно тарифов.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 23 российских дипломата, которых британское правительство решило выслать в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипля и его дочери Юлии, покинули территорию Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй назвала их шпионами.

Экс-разведчика Скрипаля и его дочь обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

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Теги: #Россия#Дональд Трамп#Эммануэль Макрон#Сергей Скрипаль