"Это сделала теща Скрипаля": МИД Британии опубликовало фейковые заявления РФ по делу об отравлении экс-шпиона

Россия в своих заявлениях постоянно обвиняла разные страны в отравлении Скрипаля и его дочери.

В Министерстве иностранных дел Британии заявляют, что Россия начала кампанию по дезинформации относительно отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, вместо того, чтобы предоставить объяснения.

Читайте такжеПутин мог лично дать указание отравить Скрипача - глава МИД БританииОб этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter. В коротком видео, опубликованном на странице собрали самые интересные версии РФ об отравлении экс-шпиона.

В МИД Британии заметили, что заявления РФ постоянно разнятся, а обвинения падают на разные страны.

"Это сделала Великобритания... чтобы разжечь антироссийские настроения"; "Это сделала Украина, чтобы подставить Россию"; "Это сделали США, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире".

Чтобы опровергнуть происхождение нервно-паралитического газа из России, в РФ заявляли, что он происходит из Чехии, Словакии, Швеции.

Хотя были также и альтернативные версии: "Это была попытка самоубийства"; "Это была случайная передозировка"; "Это сделала теща Скрипаля".

В МИД подытожили: "С высокой вероятностью Россия ответственна за эту атаку".

The nerve agent came from Sweden

Ukraine did it to frame Russia,

It was contamination from the UK's own research facility...



Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp — Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 20, 2018

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии. Также в тяжелом состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.