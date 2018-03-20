"Это сделала теща Скрипаля": МИД Британии опубликовало фейковые заявления РФ по делу об отравлении экс-шпиона
В Министерстве иностранных дел Британии заявляют, что Россия начала кампанию по дезинформации относительно отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, вместо того, чтобы предоставить объяснения.
Читайте такжеПутин мог лично дать указание отравить Скрипача - глава МИД БританииОб этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter. В коротком видео, опубликованном на странице собрали самые интересные версии РФ об отравлении экс-шпиона.
В МИД Британии заметили, что заявления РФ постоянно разнятся, а обвинения падают на разные страны.
"Это сделала Великобритания... чтобы разжечь антироссийские настроения"; "Это сделала Украина, чтобы подставить Россию"; "Это сделали США, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире".
Чтобы опровергнуть происхождение нервно-паралитического газа из России, в РФ заявляли, что он происходит из Чехии, Словакии, Швеции.
Хотя были также и альтернативные версии: "Это была попытка самоубийства"; "Это была случайная передозировка"; "Это сделала теща Скрипаля".
В МИД подытожили: "С высокой вероятностью Россия ответственна за эту атаку".
The nerve agent came from Sweden— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) March 20, 2018
Ukraine did it to frame Russia,
It was contamination from the UK's own research facility...
Instead of providing an explanation for the Salisbury incident, Russia has launched a campaign of disinformation pic.twitter.com/dZQMXgnAFp
Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии. Также в тяжелом состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.