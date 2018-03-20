"Это сделала теща Скрипаля": МИД Британии опубликовало фейковые заявления РФ по делу об отравлении экс-шпиона

12:36, 20 марта 2018
Мир
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МИД Британии собрало фейковые заявления РФ по делу Скрипача / фото REUTERS

Читайте такжеПутин мог лично дать указание отравить Скрипача - глава МИД БританииОб этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter. В коротком видео, опубликованном на странице собрали самые интересные версии РФ об отравлении экс-шпиона.

В МИД Британии заметили, что заявления РФ постоянно разнятся, а обвинения падают на разные страны.

"Это сделала Великобритания... чтобы разжечь антироссийские настроения"; "Это сделала Украина, чтобы подставить Россию"; "Это сделали США, чтобы дестабилизировать ситуацию в мире".

Чтобы опровергнуть происхождение нервно-паралитического газа из России, в РФ заявляли, что он происходит из Чехии, Словакии, Швеции.

Хотя были также и альтернативные версии: "Это была попытка самоубийства"; "Это была случайная передозировка"; "Это сделала теща Скрипаля".

В МИД подытожили: "С высокой вероятностью Россия ответственна за эту атаку".

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии. Также в тяжелом состоянии находится работник полиции, который первым пытался оказать им помощь.

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Теги: #Британия#Россия#отравление Скрипаля