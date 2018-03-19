Возражения России в деле Скрипаля становятся все абсурднее - МИД Британии

Там отметили, что это классическая российская стратегия скрыть иголку правды в стоге лжи.

Россия находит все более абсурдные возражения по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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"Российские возражения становятся все более абсурдными. Один раз они говорят, что никогда не делали "Новичок". В другой раз, что изготавливали "Новичок", но все его запасы были уничтожены. Еще другой раз они говорят, что разрабатывали "Новичок", все его запасы были уничтожены, но некоторые из них мистическим образом попали к Чехии, Швеции, Словакии, США или даже Великобритании", - заявил Джонсон, передает ЕвроПравда.

"Я думаю, люди могут увидеть, что это классическая российская стратегия - скрыть иголку правды в стоге лжи", - добавил британский министр.

В своем "Твиттере" Джонсон также сообщил, что обсуждает инцидент в Солсбери с европейскими коллегами и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

"Очень сильная поддержка ответа Великобритании со стороны наших союзников, друзей и партнеров", - написал он.

Ранее посол России в ЕС Владимир Чижов заявил, что источником происхождения ядовитого вещества может быть британская научно-исследовательская лаборатория. А заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Великобритания могла получить токсическое вещество "Новичок" от США.

Стокгольм отвергает заявления официального представителя МИД РФ о том, что Швеция могла быть источником ядовитого вещества "Новичок", использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщал УНИАН, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.