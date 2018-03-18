Борис Джонсон назвал высылку британских дипломатов из РФ "вредной для россиян"

Джонсон так же назвал Россию «одинокой и изолированной».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал ответные меры России на высылку своих дипломатов из Великобритании вредными для россиян.

Об этом он написал в своей колонке The Sun, передает Дождь.

«Эти бесполезные меры навредят только обычным россиянам, лишая их безвредных возможностей изучать английский язык и подавать документы на британские визы», — написал Джонсон в своей колонке.

Накануне Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, закрытии консульства в Санкт-Петербурге и закрытии Британского Совета, который занимался в России образовательной деятельностью.

Джонсон в своей колонке назвал Россию «одинокой и изолированной».

«Этот факт демонстрирует самое важное различие между Великобританией и Путиным: у нас есть друзья по всему миру, а у него нет», — добавил Джонсон.

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Россия приняла решение о высылке дипломатов и закрытии консульства в ответ на аналогичное решение Великобритании: 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, что 23 российских дипломата должны покинуть территорию королевства в течение недели. Кроме того, она заявила, что члены королевской семьи не примут участие в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом.

Поводом для ухудшения отношений между странами стало отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Полиция пришла к выводу, что его пытались убить с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», которое производили в СССР и могли использовать в качестве химического оружия. Великобритания считает, что к отравлению причастна Россия.

В России это отрицают, обвинения в причастности называют «цирковым шоу», а принятые Великобританией меры называют «враждебным шагом» и «беспрецедентно грубой провокацией».