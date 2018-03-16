Лавров ответил на совет главы Минобороны Британии "отойти и заткнуться"

10:34, 16 марта 2018
Мир
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Сергей Лавров / REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает Reuters.

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Отвечая на вопрос журналиста относительно того, планирует ли российская власть выдворить британских дипломатов из страны, Лавров подчеркнул: "Конечно, планируем". Однако подробности глава МИД РФ не раскрыл.

Лавров также отреагировал на слова главы Минбороны Британии Гэвина Уильямсона, который отметил, что "Россия должна отойти и заткнуться".

"Возможно, ему не хватает образования", - ответил на это глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон посоветовал России "отойти и заткнуться", отвечая на вопрос о том, как Кремль должен отреагировать на высылку 23 российских дипломатов.

Как сообщал УНИАН, Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в Палате общин. Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

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Теги: #Сергей Лавров#Сергей Скрипаль#Россия и Британия