В Саудовской Аравии хотят уравнять зарплаты мужчин и женщин

Власти страны рассчитывают, что это позволит увеличить долю работающих женщин, которая сейчас составляет 22%.

Власти Саудовской Аравии разрабатывает инициативу по уравнению зарплат женщин с зарплатами мужчин.

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Об этом рассказал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью телеканалу CBS.

«Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, которые гарантируют равную оплату для мужчин и женщин», - сказал он.

Наследный принц выразил мнение, что это позволит увеличить долю работающих женщин в стране, которая сейчас составляет 22%.