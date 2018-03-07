В Саудовской Аравии женщины впервые участвовали в беговых соревнованиях (видео)

Более полутора тысяч женщин в хиджабах преодолели три километра, лучший результат показала участница, пробежавшая это расстояние за 15 минут.

В Саудовской Аравии впервые женщинам разрешили принять участие в беговых соревнованиях.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Более полутора тысяч женщин в хиджабах преодолели три километра. Лучший результат показала участница, пробежавшая это расстояние за 15 минут.

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Последние несколько месяцев в Саудовской Аравии начались серьезные сдвиги в правах женщин. В январе им впервые позволили посетить футбольный матч. А уже с июня тамошние женщины смогут свободно управлять автомобилями.

Ранее Саудовская Аравия начала выдачу лицензий кинотеатрам, которых не было в стране 30 лет.